Гражданин, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, экстрадирован из Грузии

Генеральная прокуратура при взаимодействии с ГКНБ успешно завершила процедуру экстрадиции из Грузии гражданина А.Ж.М.

Отмечается, что указанное лицо на протяжении 10 лет скрывалось от правоохранительных органов Кыргызстана за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств, привлечением к уголовной ответственности невиновных лиц путем фальсификации доказательств и других.

Фото Генпрокуратуры. Подозреваемый

Главный надзорный орган продолжает активную работу по экстрадиции находящихся в международном розыске лиц в целях привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения принципа неотвратимости наказания.