15:18
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Происшествия

Гражданин, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, экстрадирован из Грузии

Генеральная прокуратура при взаимодействии с ГКНБ успешно завершила процедуру экстрадиции из Грузии гражданина А.Ж.М. 

Отмечается, что указанное лицо на протяжении 10 лет скрывалось от правоохранительных органов Кыргызстана за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств, привлечением к уголовной ответственности невиновных лиц путем фальсификации доказательств и других.

Генпрокуратуры
Фото Генпрокуратуры. Подозреваемый

Главный надзорный орган продолжает активную работу по экстрадиции находящихся в международном розыске лиц в целях привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения принципа неотвратимости наказания.    
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/344732/
просмотров: 387
Версия для печати
Материалы по теме
Рейды в ночных клубах Бишкека: милиция искала наркотики
В Грузии более 80 процентов экспорта авто приходится на Кыргызстан и Казахстан
Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан: Грузии предложили участвовать в проекте
Кыргызстан остается крупнейшим экспортером для Грузии
Грузинский парламент стал однопартийным, депутатов от оппозиции лишили мандатов
В Грузии восемь оппозиционных партий объявили бойкот выборам
В Грузии задержан один из лидеров оппозиции Ника Мелия
Казахстанцев все чаще депортируют из Грузии: МИД РК выразил обеспокоенность
Объем переводов денег из Кыргызстана в Грузию показал резкий рост
В Грузии произошло массовое отключение электричества
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни
В&nbsp;Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду В Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду
В&nbsp;Кыргызстане сегодня вновь произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня вновь произошло землетрясение
В&nbsp;бишкекском автобусе беременная женщина избила другую беременную, ее&nbsp;задержали В бишкекском автобусе беременная женщина избила другую беременную, ее задержали
Бизнес
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
МПЦ и&nbsp;Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
24 сентября, среда
14:56
Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для...
14:52
Запрет работы в частных клиниках. Законопроект одобрен в третьем чтении
14:52
Кыргызстанец Муртазали Магомедов выиграл контракт с UFC
14:46
В Бишкеке открыт литературный центр тюркоязычных народов
14:40
На КПП «Чалдовар» выявлена устойчивая коррупционная схема, задержаны чиновники