Техноблог

Xiaomi показала наушники-«сережки» с поддержкой Hi-Res Audio

Корпорация Xiaomi сообщила подробности о своих первых беспроводных наушниках-клипсах с открытой конструкцией. Устройство представят до конца месяца, а основными особенностями станут облегченный дизайн, поддержка Hi-Res Audio и функции на базе искусственного интеллекта, сообщает издание GizmoChina.

Фото корпорации Xiaomi

Вес каждого наушника составит около 5,5 грамма. В конструкции используются титановая проволока с эффектом памяти и изогнутая форма для более комфортной и надежной посадки. Xiaomi также показала варианты расцветки Satin Gold и Pearl White.

Среди ИИ-функций — перевод в реальном времени на 21 язык, запись голоса и автоматическое создание кратких пересказов.

Часть возможностей будет интегрирована с экосистемой Xiaomi и голосовым помощником Xiao AI.

Наушники получат 11-миллиметровый драйвер с металлизированной диафрагмой, поддержку кодека LHDC 5.0 и сертификацию Hi-Res Audio. Для звонков предусмотрены три микрофона, VPU-сенсор и система шумоподавления на базе ИИ. Также заявлена технология обратной звуковой волны для уменьшения утечки звука.

Информация о времени автономной работы и цене пока не раскрывается. Ожидается, что наушники покажут вместе с Mi Band 10 Pro и смартфоном Xiaomi 17 Max.
