Санкции против КР. Минюст ликвидировал 50 юрлиц, вовлеченных в рисковые операции

Министерство юстиции Кыргызстана издало приказ об одномоментном прекращении деятельности 50 юридических лиц, вовлеченных в операции с повышенными санкционными рисками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Указано, что меры приняты в рамках реализации приказа «О межведомственном взаимодействии по выявлению недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности и операций с повышенными санкционными рисками».

В Минюсте уточнили, что список компаний предоставлен Министерством экономики и коммерции и другими госорганами, ранее изучившими информацию о возможных фактах уклонения от ограничений в рамках санкционного режима.

В целях защиты национальной экономики и недопущения негативных последствий для Кыргызской Республики от возможных вторичных санкционных мер со стороны западных партнеров принят ряд механизмов контроля, добавили в ведомстве.

Отметим, что такие меры приняты впервые в стране.