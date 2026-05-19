Общество
Сюжет: Санкции против Кыргызстана

Санкции против КР. Минюст ликвидировал 50 юрлиц, вовлеченных в рисковые операции

Министерство юстиции Кыргызстана издало приказ об одномоментном прекращении деятельности 50 юридических лиц, вовлеченных в операции с повышенными санкционными рисками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Указано, что меры приняты в рамках реализации приказа «О межведомственном взаимодействии по выявлению недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности и операций с повышенными санкционными рисками».

В Минюсте уточнили, что список компаний предоставлен Министерством экономики и коммерции и другими госорганами, ранее изучившими информацию о возможных фактах уклонения от ограничений в рамках санкционного режима.

В целях защиты национальной экономики и недопущения негативных последствий для Кыргызской Республики от возможных вторичных санкционных мер со стороны западных партнеров принят ряд механизмов контроля, добавили в ведомстве. 

Отметим, что такие меры приняты впервые в стране.
В госказну возвращена сумма, равная 55-летнему бюджету Ошской области — ГКНБ В госказну возвращена сумма, равная 55-летнему бюджету...
В КР дефицит электроэнергии составляет около 3,5 миллиарда киловатт-часов
В Джалал-Абадской области произошло землетрясение интенсивностью 3,5 балла
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Xiaomi показала наушники-«сережки» с поддержкой Hi-Res Audio
В Бишкеке проложат более 20 километров новых кабельных линий
В Караколе полностью реконструируют исторический музей за 159 миллионов сомов
Засыпали грунтом берег Иссык-Куля. Виновников оштрафовали на 5,5 миллиона сомов
Портфель проектов ГЧП в Кыргызстане превысил 456 миллиардов сомов