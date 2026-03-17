Атака на Иран. Вероломным нападением США и Израиля назвал МИД РФ конфликт

Вероломным неспровоцированным нападением США и Израиля на Иран назвал МИД России. «Своим вероломным неспровоцированным нападением на Иран США и Израиль запустили беспрецедентный виток насилия на Ближнем Востоке, конец которому не просматривается», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

«Некогда стабильный и благополучный регион Персидского залива стремительно погружается в пучину хаоса и неопределенности. Экономические последствия авантюры, затеянной Вашингтоном и Тель-Авивом, все болезненнее ощущаются далеко за пределами зоны конфликта, фактически — в глобальном масштабе.

При этом вместо поиска путей деэскалации и возращения к переговорам наблюдается дальнейшее взаимное ожесточение, наносятся все более смертоносные и разрушительные удары», — отмечается в тексте.

МИД РФ призывает все стороны к немедленному прекращению боевых действий, переводу ситуации в политико-дипломатическое русло.

Иран превратит в пепел нефтегазовые объекты региона, если США нападут на Харк, заявил накануне представитель Вооруженных сил страны Абольфазль Шекарчи.

Израиль начал ограниченную наземную операцию в Ливане. Силы 91-й дивизии вошли в южный Ливан «с целью расширения зоны передовой обороны», сообщили в ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля также объявила об уничтожении самолета убитого 28 февраля аятоллы Али Хаменеи. Отмечается, что армия целенаправленно атаковала самолет, размещенный в аэропорту Мехрабад в Тегеране.

Борт использовался предыдущим верховным лидером Ирана, а также другими высокопоставленными представителями властей и армии «для продвижения военных закупок и управления связями с союзными странами через внутренние и международные рейсы».

ЦАХАЛ объявил о массированных ударах по Тегерану, Ширазу и Тебризу. Военные утверждают, что атакованы «объекты инфраструктуры иранского режима», не конкретизируя, какие именно цели имеются в виду.

ЕС рассмотрит возможность отправки в Ормузский пролив военных кораблей. Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что обсудила с генсеком ООН Антониу Гутерришем модель разблокировки Ормузского пролива, аналогичную черноморской зерновой инициативе.

По ее словам, закрытие пролива угрожает не только поставкам топлива, но и транспортировке удобрений, «а если в этом году будет нехватка удобрений, то в следующем году будет и нехватка продовольствия».

Дональд Трамп потребовал от стран Персидского залива и НАТО помочь разблокировать Ормузский пролив и в очередной раз посетовал, что НАТО ему не помогает.

Глава Белого дома также попросил Китай перенести его визит на месяц. Трамп заявил, что попросил Китай перенести его визит в Пекин и встречу на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированную на начало апреля, на месяц в связи с войной на Ближнем Востоке.

Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер также сказал, что война вряд ли закончится на этой неделе.

Корпус стражей исламской революции заявил, что несколько часов назад в ходе комбинированной ракетно‑беспилотной операции уничтожил крылатыми ракетами с высокой мощностью взрыва несколько ангаров американских боевых самолетов на авиабазах «Шейх Исса» и «Аль-Зафра». При этом подтверждений не представлено.

Дональд Трамп рассматривает возможность захвата ключевого иранского нефтяного терминала на острове Харк, пишет Axios.

Министр обороны Германии Писториус отказал Трампу в отправке флота на операцию по разблокированию Ормузского пролива, — сообщает DPA.

Иран может открыть Ормузский пролив при снятии санкций, выводе американских баз, возвращении замороженных активов и отказе от доллара в торговле, — информирует Tasnim.

Индийские крематории и рестораны остались без газа из-за войны в Иране, — утверждает FT.

Более 100 тысяч британцев могут потерять работу из-за конфликта на Ближнем Востоке, — пишет The Telegraph.

Фото IRNA . Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи

МИД Ирана заявил, что соседние страны не должны были позволять использовать свою территорию для агрессии против Ирана, сообщает IRNA.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул ответственность региональных игроков за содействие внешним атакам. Он выразил резкое недовольство тем, что территории соседних государств использовались как плацдарм для ударов по Ирану.

Посольство США в Багдаде сегодня ночью подверглось ракетному обстрелу, сообщил портал Shafaq News.