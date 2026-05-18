Атака на Иран. Тегеран угрожает захватом территорий ОАЭ и Бахрейна

Иран пригрозил захватом территорий Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в случае начала сухопутной операции США. Об этом сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.

Фото из архива. Тегеран пригрозил захватом территорий ОАЭ и Бахрейна

«Если Соединенные Штаты допустят ошибку, Вооруженные силы готовы захватить береговую линию ОАЭ и Бахрейн и изменить регион», — отмечается в сообщении.

Совет по обороне Ирана также объявил о планах тотального минирования Персидского залива в случае любого посягательства на побережье или острова.

Тегеран намерен взимать плату за интернет-трафик по подводным кабелям, проходящим через дно Ормузского пролива, информирует CNN.

Через пролив проложена крупная сеть межконтинентальных линий, повреждение которых способно вызвать каскадную цифровую катастрофу сразу на нескольких континентах.

План Тегерана предполагает, что Google, Microsoft, Meta и Amazon должны будут соблюдать иранское законодательство, а владельцы подводных кабелей — платить лицензионные сборы. Права на ремонт и обслуживание получат исключительно иранские фирмы. Вопрос в том, как именно Иран заставит платить: техногиганты находятся под санкциями, запрещающими финансовые операции с этой страной.

Фото СМИ. В Объединенных Арабских Эмиратах произошел пожар возле атомной электростанции «Барака»

В Объединенных Арабских Эмиратах произошел пожар возле атомной электростанции «Барака». Причиной стала атака дронов.

«Специализированные органы Абу-Даби отреагировали на пожар, вспыхнувший в электрическом генераторе за пределами внутреннего периметра атомной станции «Барака» в районе Зафры, вызванный атакой беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении пресс-службы правительства эмирата.

В результате происшествия никто не пострадал, радиационный фон находится в пределах нормы. Комиссия по ядерному регулированию подтвердила, что пожар не повлиял на безопасность станции или готовность ее основных систем, все реакторы работают в обычном режиме.

Международный уголовный суд выдал секретные ордера на арест нескольких израильских чиновников. Их имена официально не раскрываются, а сроки возможной выдачи ордеров неизвестны. Речь может идти о министре финансов Израиля Бецалеле Смотриче, министре национальной безопасности Итамаре Бен-Гвире, министре по делам поселений Орите Струке и двух офицерах ЦАХАЛ.

Фото из архива. Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху обсудили новый этап войны с Ираном

Между тем Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху обсудили новый этап войны с Ираном.

По данным канала Channel 12, в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля президент США сказал, что, по его мнению, Иран по-прежнему заинтересован в сделке, но при этом пригрозил жесткими военными действиями, если Тегеран не выполнит требования по своей ядерной программе.

Стало также известно, что США в ответ на иранский план выдвинули Тегерану свои пять условий для продолжения процесса урегулирования.

Как сообщает агентство Fars, Соединенные Штаты отказываются от выплаты какой-либо компенсации ущерба, нанесенного во время бомбардировок иранской территории, и настаивают на вывозе из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана. В соответствии с требованиями Вашингтона на территории ИРИ должен остаться лишь один действующий ядерный объект.

Кроме того, Штаты не намерены высвобождать более 25 процентов иранских замороженных средств и заявляют, что «вопрос о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, должен быть решен во время переговоров».

Финансово-аналитическая компания Morningstar опубликовала отчет о реальной цене военного конфликта с Ираном для экономики Соединенных Штатов. Эксперты предупреждают, что реальные последствия для кошельков американцев станут катастрофическими. Согласно данным исследования, с конца февраля стоимость автомобильного топлива в США выросла примерно на 55 процентов.