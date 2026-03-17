Происшествия

На Кубе снова произошел полный блэкаут

На Кубе, против которой президент США фактически ввел нефтяную блокаду, накануне произошел полный блэкаут: электричество пропало на всем острове с населением около десяти миллионов человек.

Кубинский оператор электросетей, компания UNE заявила, что конкретные причины отключения выясняются.

Система производства и передачи электроэнергии на Кубе крайне изношена, она давала сбои и раньше, но теперь к этим проблемам прибавилось отсутствие топлива для электростанций.

После того как США в начале января захватили лидера дружественной Кубы Венесуэлы Николаса Мадуро, поставки нефти и нефтепродуктов на остров фактически прекратились. В результате в разных частях страны стали нормой многочасовые отключения электричества. В начале марта полный блэкаут из-за поломки на главной электростанции страны накрыл две трети острова.

Напомним, полный блэкаут на Кубе также произошел осенью 2024 года, причем дважды менее чем за сутки.
