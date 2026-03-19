Блэкаут на острове. На Кубе демонстранты разгромили офис коммунистической партии

На Кубе разгромили здание комммунистической партии во время протестов из-за нехватки еды и топлива. Об этом сообщила местная газета Invasor.

В городе Морон группа протестующих разгромила здание местного отделения политорганизации коммунистов. Это произошло после митинга против «ситуации с доступом к продуктам питания» и постоянных отключений электроэнергии, говорится в публикации.

Министерство внутренних дел Кубы проинформировало об аресте пяти человек, причастных к актам вандализма.

Протестующие забросали камнями вход в здание с офисом коммунистов. Из приемной была вынесена мебель, которую участники беспорядков подожгли прямо на улице. На кадрах, снятых во время беспорядков, видно, как люди бьют окна и скандируют «Свобода!».

Президент Кубы Мигель Диас-Канель признал в соцсети X, что жалобы и требования протестующих являются «законными», а вызванное блэкаутами отчаяние вполне понятно. Однако он подчеркнул, что власти не потерпят «насилия и вандализма, угрожающих спокойствию граждан».

Он возложил вину за энергетический кризис на США и заявил, что нефтяная блокада «жестоко усилилась в последние месяцы». По его словам, из-за санкций в страну не поступает топливо уже три месяца.

Мигель Диас-Канель ранее сообщал, что Куба ведет переговоры с правительством США. Диалог двух стран «направлен на поиск решений двусторонних разногласий», объяснял он.

Глава острова также обвинил США в угрозах насильственного свержения конституционного строя.

«США публично угрожают Кубе почти ежедневно свержением силой конституционного порядка. И используют возмутительный предлог: суровые ограничения ослабленной экономики, которую они атаковали и пытались изолировать более шести десятилетий. Они намерены и объявляют планы по захвату страны, ее ресурсов, имущества и даже самой экономики, которую стремятся задушить, чтобы заставить нас сдаться. Только так можно объяснить яростную экономическую войну, которая применяется как коллективное наказание против всего народа. Перед худшим сценарием у Кубы есть уверенность: любой внешний агрессор столкнется с неприступным сопротивлением», — написал он в соцсети X.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио назвал фейком статью The New York Times о том, что в Вашингтоне хотят отстранить от власти президента Кубы.

А Дональд Трамп заявил, что для него «будет честью взять Кубу».

«Взять Кубу... Я имею в виду, освобожу я ее или заберу... Думаю, я могу сделать с ней все, что захочу. Сейчас это очень ослабленная страна. Это будет честь — взять Кубу. Это большая честь», — сказал американский президент на пресс-конференции в Белом доме.