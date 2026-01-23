09:27
США хотят сменить власть на Кубе до конца года — СМИ

США хотят сменить власть на Кубе до конца года. Команда президента Дональда Трампа ищет приближенных к кубинским властям людей, которые могли бы помочь заключить сделку по свержению режима к концу 2026 года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников WSJ, американская администрация считает, что экономика Кубы находится на грани краха, а власть ослабла после потери важного союзника в лице Николаса Мадуро. Американские высокопоставленные чиновники рассказали газете, что у Белого дома нет четкого плана по свержению коммунистического правительства Кубы, но захват Мадуро и последовавшие за ним уступки со стороны оставшихся представителей властей в Венесуэле должны стать для Гаваны примером и предупреждением.

Некоторые представители Белого дома заявили, что Дональд Трамп отвергает стратегии смены режимов, применявшиеся в прошлом, вместо этого он стремится заключать сделки, где это возможно. Модель смены власти, опробованную в Венесуэле, может оказаться сложнее воспроизвести на Кубе, отмечается в статье.

Свержение кубинского правительства грозит турбулентностью и гуманитарным кризисом, которых Трамп стремился избежать в Венесуэле, оставив на своих местах лояльных ему политиков.

Среди возможных вариантов давления на Кубу — эскалация, аналогичная давлению на Венесуэлу, одновременно с предложением переговоров, пишет WSJ. Администрация США намерена ослабить Кубу, перекрыв ей поставки нефти из Венесуэлы, кроме того, Вашингтон планирует ограничить работу кубинских медицинских миссий за рубежом, которые являются для Гаваны важнейшим источником твердой валюты. В частности, США могут запретить выдачу виз кубинским и иностранным чиновникам, содействующим этим программам.
