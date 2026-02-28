Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает «дружественный захват» Кубы, пишет Bloomberg.

По его словам, власти острова ведут переговоры с американской стороной.

«Как вы знаете, у них большие проблемы. У них нет денег. Сейчас у них ничего нет, но они ведут с нами переговоры. Вполне возможно, что в итоге произойдет дружественный захват Кубы. Я слышал о Кубе с детства, и, возможно, после многих-многих лет удастся сделать что-то очень позитивное для людей», — заявил глава Белого дома журналистам.

Куба — страна, терпящая неудачу, а госсекретарь Марко Рубио работает над решением этой проблемы, добавил Дональд Трамп.

Ранее под давлением администрации США Венесуэла прекратила поставки нефтепродуктов на Кубу, после чего начался коллапс в авиасообщении, а туристические программы резко сократились.