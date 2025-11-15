В Алматы сразу 10 микрорайонов охватил блэкаут: аварийное отключение

В Алматы сразу 10 микрорайонов охватил блэкаут. Жители города больше суток оставались без электричества, сообщают местные СМИ.

В соцсетях казахстанцы рассказывают, что в домах резко похолодало. Вместе со светом исчезло и отопление, также была парализована работа торговых точек.

В акционерном обществе «Алатау Жарық Компаниясы» проинформировали, что проводятся работы в целях восстановления поврежденного участка. После завершения земляных работ бригады приступят к замуфтованию и восстановлению линии.

Накануне к полуночи энергетики полностью восстановили одну линию, что позволило вернуть электричество для части потребителей.

14 ноября свет был подан в микрорайоны Саялы, Акбулак, Зердели, а также в ЖК «Софья», «Арена Парк», частично в ЖК «Аккент» и «Дарабоз».

Согласно официальным данным, вечером 13 ноября в Алматы на ТЭЦ-2 произошли аварийные отключения линий электропередачи 110 киловатт № 124А и № 101А. В результате были временно обесточены подстанции ПС-162А «Алгабас», ПС-169А «Акбулак» и ПС-123А «АТЭЦ-2».