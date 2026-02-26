Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу: есть погибшие

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу. Об этом сообщается на странице посольства Кубы в Соединенных Штатах в X.

По данным МВД островного государства, когда береговая охрана приблизилась к судну, с катера начались выстрелы. Кубинское судно открыло ответный огонь, были убиты четверо человек на катере.

Сотрудники береговой охраны Кубы также ранили еще шестерых. На борту судна охраны находились пять сотрудников. МВД сообщило, что когда их судно приблизилось к зарегистрированному во Флориде судну, чтобы опознать пассажиров, «с лодки были произведены выстрелы», в результате чего капитан кубинского судна был ранен.

«Расследования компетентных органов продолжаются с целью полного выяснения обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.