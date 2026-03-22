Очередной блэкаут зафиксирован на Кубе

Очередной блэкаут зафиксирован на Кубе. Об этом сообщает Министерство энергетики острова.

Очередное глобальное отключение электричества произошло на всей территории Кубы, говорится в сообщении.

Фото из архива.

«Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Протоколы по восстановлению уже разрабатываются», — проинформировало Минэнерго Кубы.

Напомним, это второй блэкаут за неделю. 16 марта на острове, против которого президент США фактически ввел нефтяную блокаду, также произошел полный блэкаут: электричество пропало на всей территории страны с населением около десяти миллионов человек.

Полный блэкаут на Кубе также произошел осенью 2024 года, причем дважды менее чем за сутки.
Материалы по теме
Блэкаут на острове. На Кубе демонстранты разгромили офис коммунистической партии
На Кубе снова произошел полный блэкаут
Дональд Трамп заявил, что не исключает «дружественный захват» Кубы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу: есть погибшие
США хотят сменить власть на Кубе до конца года — СМИ
В Алматы сразу 10 микрорайонов охватил блэкаут: аварийное отключение
Уходящий президент США исключил Кубу из списка спонсоров терроризма
На Кубе снова произошло полное отключение электричества
На Кубе менее чем за сутки произошел повторный блэкаут
Рауль Кастро уйдет с поста президента Кубы
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане задержан особо опасный преступник, разыскиваемый Интерполом В Кыргызстане задержан особо опасный преступник, разыскиваемый Интерполом
Деньги &laquo;для государства&raquo; присваивали: в&nbsp;ГКНБ завели дело о&nbsp;коррупции Деньги «для государства» присваивали: в ГКНБ завели дело о коррупции
Крупнейшую сеть интернет-мошенников разоблачили в&nbsp;Бишкеке: 180 фигурантов Крупнейшую сеть интернет-мошенников разоблачили в Бишкеке: 180 фигурантов
По&nbsp;делу &laquo;Кыргызнефтегаза&raquo; задержаны бывшие топ-менеджеры По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
