Очередной блэкаут зафиксирован на Кубе. Об этом сообщает Министерство энергетики острова.

«Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Протоколы по восстановлению уже разрабатываются», — проинформировало Минэнерго Кубы.

Напомним, это второй блэкаут за неделю. 16 марта на острове, против которого президент США фактически ввел нефтяную блокаду, также произошел полный блэкаут: электричество пропало на всей территории страны с населением около десяти миллионов человек.

Полный блэкаут на Кубе также произошел осенью 2024 года, причем дважды менее чем за сутки.