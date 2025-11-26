17:29
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Происшествия

Более 26 гектаров земли, связанных с ОПГ Камчи Кольбаева, вернули государству

В Иссык-Атинском районе Чуйской области на баланс государства вернули 26,43 гектара земельных участков. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, мероприятия провели в рамках расследования уголовного дела по фактам финансирования деятельности членов организованных преступных групп (ОПГ) и легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем.

ГКНБ установил факты вымогательства денег у отдельных представителей бизнеса в целях дальнейшего финансирования ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева).

По результатам следственно-оперативных мероприятий на баланс государства вернули земли, расположенные на территории Ак-Кудукского айыльного аймака и Канта.

Камчи Кольбаев (также известен как Коля-Киргиз и Камчи Бишкекский) — лидер организованной преступности КР, вор в законе. Убит 4 октября 2023 года во время задержания правоохранительными органами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352371/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за участие в ОПГ
ГКНБ вернул государству центр отдыха «Дружба» на Иссык-Куле
В Джалал-Абадской области задержаны члены ОПГ, занимавшиеся вымогательством
Додика этапировали в Кыргызстан — ГКНБ в Турции задержал члена ОПГ
Около 22 процентов всех умышленных убийств в мире связаны с деятельностью ОПГ
Кудрета Тайчабарова отправили в СИЗО-1 до 30 декабря по делу об ОПГ
Государству вернули 80 гектаров земель, связанных с ОПГ Камчи Кольбаева
Снимок с Кольбаевым лишил регистрации: позиция Кудрета Тайчабарова
Связь с ОПГ. Еще двум претендентам на депутатский мандат отказано в регистрации
Без шанса на мандат. Скандальный экс-чиновник тоже оказался на фото с Кольбаевым
Популярные новости
Еще одно землетрясение произошло в&nbsp;Кыргызстане Еще одно землетрясение произошло в Кыргызстане
Более 5&nbsp;миллионов сомов лишилась жительница Токмока, поверив мошенникам Более 5 миллионов сомов лишилась жительница Токмока, поверив мошенникам
ГКНБ задержал гражданина Китая&nbsp;&mdash; директора золоторудного месторождения ГКНБ задержал гражданина Китая — директора золоторудного месторождения
Экс-судьи получили взятку, чтобы изменить приговор убийце Айсулуу Мукашевой Экс-судьи получили взятку, чтобы изменить приговор убийце Айсулуу Мукашевой
Бизнес
Black Friday в&nbsp;MegaPay: двойной кешбэк и&nbsp;скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов Black Friday в MegaPay: двойной кешбэк и скидки до 70 процентов
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
MIslamic запустил вклад &laquo;Мудараба&raquo; с&nbsp;доходностью до&nbsp;16&nbsp;процентов MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов
BAKAI, &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; и&nbsp;Visa разыгрывают Zeekr 007 и&nbsp;сотни подарков BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
26 ноября, среда
17:16
Более 26 гектаров земли, связанных с ОПГ Камчи Кольбаева, вернули государству Более 26 гектаров земли, связанных с ОПГ Камчи Кольбаев...
17:11
В ООН дали старт процессу отбора кандидатов на пост генерального секретаря
16:59
Пожар в Токмоке: к тушению привлекли более ста сотрудников
16:40
Переговоры Жапарова и Путина: товарооборот, инвестиции и подписание документов
16:31
Запуск Nomad TV в Бишкеке — Владимир Путин назвал старт канала символичным