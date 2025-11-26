Более 26 гектаров земли, связанных с ОПГ Камчи Кольбаева, вернули государству

В Иссык-Атинском районе Чуйской области на баланс государства вернули 26,43 гектара земельных участков. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, мероприятия провели в рамках расследования уголовного дела по фактам финансирования деятельности членов организованных преступных групп (ОПГ) и легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем.

ГКНБ установил факты вымогательства денег у отдельных представителей бизнеса в целях дальнейшего финансирования ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева).

По результатам следственно-оперативных мероприятий на баланс государства вернули земли, расположенные на территории Ак-Кудукского айыльного аймака и Канта.

Камчи Кольбаев (также известен как Коля-Киргиз и Камчи Бишкекский) — лидер организованной преступности КР, вор в законе. Убит 4 октября 2023 года во время задержания правоохранительными органами.