Происшествия
Сюжет: Нападение Израиля и США на Иран

Атака на Иран. ГосСМИ страны подтверждают смерть аятоллы, объявлен траур

Государственные СМИ Ирана подтвердили смерть верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время ударов США и Израиля, проинформировали ГосСМИ Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars. 

из архива
Фото из архива. Государственные СМИ Ирана подтверждают смерть аятоллы Хаменеи

Правительство объявило общенациональный траур, который продлится 40 дней и сообщило о 7 днях общенациональных выходных.

В информации проправительственных изданий сообщается, что аятолла в момент гибели «исполнял свои обязанности и находился в своем рабочем кабинете».

«Корпус стражей исламской революции, вооруженные силы Исламской Республики и великое народное ополчение для защиты драгоценного наследия верховного лидера будут продолжать путь своего предводителя и будут стоять твердо в противостоянии внутренним и внешним заговорам, а также в суровом возмездии агрессорам, посягнувшим на исламскую родину», — сообщает «Голос Исламской республики Иран» (IRIB).

Аятолла Али Хаменеи погиб вчера еще утром, сообщает IRIB. Однако до этого власти Ирана отрицали его смерть.

Сегодня журналисты сообщили, что дочь, зять и внучка верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи тоже погибли.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Рык льва» сделал американский президент Дональд Трамп.
