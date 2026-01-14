11:24
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Общество

Бактыяр Калпаев: 1,5 тысячи заключенных кыргызстанцев годами ждут экстрадиции

На сегодня за пределами страны более 1 тысячи 500 кыргызстанцев отбывают наказание в тюрьмах, из них около тысячи находятся в учреждениях России. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Бактыяр Калпаев на парламентском заседании.

«Их нужно вернуть в Кыргызстан, так как есть угроза, что они могут быть привлечены в различные террористические группы. Бывает, что они ждут экстрадиции годами, а то и до десяти лет. Взять под защиту своих соотечественников — это главная задача государства», — добавил депутат.

Ранее заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева сообщила, что сейчас в тюрьмах России отбывают наказание 1 тысяча 210 кыргызстанцев. По ее данным, в 2024 году в КР возвращены 128 граждан, осужденных в иностранных государствах, в том числе из России — 118. В 2025-м это число выросло до 221, еще по 124 кыргызстанцам уже вынесены решения и ожидается этапирование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357758/
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
Россия отказала в переводе на родину 144 осужденных граждан Кыргызстана
Кыргызстан и Монголия начнут обмениваться заключенными
В тюрьмах России отбывают наказание более 1 тысячи 200 кыргызстанцев
В Кыргызстане осуждены 18 пакистанцев, в тюрьмах Пакистана кыргызстанцев нет
Осужденным Кыргызстана увеличат суточную норму мяса на десять граммов
Уголовное дело против Екатерины Бивол могут возбудить в России
Крафтовые сумки, кирпичи, хлеб. Что производят осужденные в Кыргызстане
Осужденных в Кыргызстане начали обучать профессии бариста
Кыргызстанку, отбывавшую наказание в Китае, вернули на родину
В Казахстан из Кыргызстана экстрадирован подозреваемый в крупном мошенничестве
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Старый Новый год. Как его отмечают в&nbsp;разных странах Старый Новый год. Как его отмечают в разных странах
Бизнес
Бишкек вступает в&nbsp;цикл переоценки рынка недвижимости Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
14 января, среда
11:22
Продажи коммерческих помещений на новом Ошском рынке стартуют в конце января Продажи коммерческих помещений на новом Ошском рынке ст...
11:16
Спикер Жогорку Кенеша предложил полностью отказаться от тендеров
11:15
Бактыяр Калпаев: 1,5 тысячи заключенных кыргызстанцев годами ждут экстрадиции
11:04
Президент изменил регламент ЖК: новый пост и биометрическое голосование
11:02
В Нарыне произошел пожар на рынке «Чолук ата»