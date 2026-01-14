Бактыяр Калпаев: 1,5 тысячи заключенных кыргызстанцев годами ждут экстрадиции

На сегодня за пределами страны более 1 тысячи 500 кыргызстанцев отбывают наказание в тюрьмах, из них около тысячи находятся в учреждениях России. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Бактыяр Калпаев на парламентском заседании.

«Их нужно вернуть в Кыргызстан, так как есть угроза, что они могут быть привлечены в различные террористические группы. Бывает, что они ждут экстрадиции годами, а то и до десяти лет. Взять под защиту своих соотечественников — это главная задача государства», — добавил депутат.

Ранее заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева сообщила, что сейчас в тюрьмах России отбывают наказание 1 тысяча 210 кыргызстанцев. По ее данным, в 2024 году в КР возвращены 128 граждан, осужденных в иностранных государствах, в том числе из России — 118. В 2025-м это число выросло до 221, еще по 124 кыргызстанцам уже вынесены решения и ожидается этапирование.