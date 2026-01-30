В Бишкеке найдена пропавшая 12-летняя школьница

Ранее пропавшая 12-летняя Ж.Н., ученица школы № 94 в жилмассиве «Дордой», найдена 30 января на территории Ленинского района Бишкека в целости и сохранности. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

Девочка 29 января около 13.00 покинула школу и села в общественный транспорт, после чего ее местонахождение было неизвестно.

Читайте по теме Внимание! Разыскивается несовершеннолетняя Нагима Жусубекова

Напомним, в управление внутренних дел Свердловского района Бишкека поступило обращение от гражданки Ы.А. с просьбой о помощи в поиске ее дочери Ж.Н., 2014 года рождения. Девочка 29 января около 13.00 покинула школу № 94 в жилмассиве Дордой и, сев в общественный транспорт, направилась в неизвестном направлении.

Несовершеннолетняя была передана родителям, с которыми проведены профилактические беседы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.