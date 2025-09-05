09:54
USD 87.45
EUR 101.95
RUB 1.08
Власть

США прекращают помощь в сфере безопасности армиям стран, граничащих с Россией

США прекращают предоставление помощи в сфере безопасности армиям стран, граничащих с Россией. По информации газеты Financial Times, на прошлой неделе Пентагон уведомил европейских дипломатов о решении Вашингтона прекратить финансирование программ по обучению и оснащению вооруженных сил государств Восточной Европы.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Отмечается, что выделение средств по программе требует одобрения Конгресса, а администрация США не направляла дополнительных запросов на эти цели. Ранее утвержденное финансирование будет доступно до сентября следующего года.

С 2018 по 2022 год на поддержку европейских стран направлено $1,6 миллиарда. Основными получателями стали Эстония, Латвия и Литва.

В Белом доме пояснили, что данное решение согласовано с европейскими партнерами и направлено на то, чтобы Европа «взяла на себя большую ответственность за собственную оборону». В то же время источники газеты утверждают, что европейские правительства были шокированы этим шагом.

По предположению одного из собеседников FT, США таким образом намерены побудить более богатые государства ЕС самостоятельно финансировать безопасность стран, находящихся в зоне потенциального риска.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342297/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Осенью в Кыргызстане тысячи парней наденут военную форму — начинается призыв
Иностранцы теперь могут заключать контракты и служить в армии России — указ
Школьнице Асель, о которой писало 24.kg, власти и фонды помогают достроить дом
Восьмиклассница Асель строит дом семье и заботится о больных сестре и матери
Девушки не должны выходить замуж за тех, кто не служил в армии, считает депутат
В армии Кыргызстана должны служить представители всех национальностей — депутат
И. о. министра обороны назвал не острым вопрос дедовщины в армии Кыргызстана
Верните здоровье сына. Мать избитого призывника в армии обратилась к властям
Первой кыргызстанке с пересаженными легкими нужно более $50 тысяч на лечение
По делу о вербовке кыргызстанцев арестована сотрудница Русского дома в Оше
Популярные новости
Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о&nbsp;маме в&nbsp;телеинтервью Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о маме в телеинтервью
Если воды не&nbsp;будет&nbsp;&mdash; посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту Если воды не будет — посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту
Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить
Плохой пиар мэра Бишкека Плохой пиар мэра Бишкека
Бизнес
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
Все &laquo;под ключ&raquo;: как &laquo;Т-Мобайл&raquo; оформляет симки иностранцам Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам
Покупайте на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; выгодно: MBANK дарит 10&nbsp;процентов с&nbsp;каждой покупки Покупайте на рынке «Орто-Сай» выгодно: MBANK дарит 10 процентов с каждой покупки
Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на&nbsp;NFC-аксессуары до&nbsp;конца года Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года
5 сентября, пятница
09:51
Нацбанк зафиксировал снижение экспорта и импорта товаров во втором квартале Нацбанк зафиксировал снижение экспорта и импорта товаро...
09:42
Сотрудник ДУМК задержан за незаконную приватизацию участка мечети в Джалал-Абаде
09:39
В Кыргызстане растет спрос на местные саженцы
09:38
США прекращают помощь в сфере безопасности армиям стран, граничащих с Россией
09:23
Доллар и евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на 5 сентября