США прекращают помощь в сфере безопасности армиям стран, граничащих с Россией

США прекращают предоставление помощи в сфере безопасности армиям стран, граничащих с Россией. По информации газеты Financial Times, на прошлой неделе Пентагон уведомил европейских дипломатов о решении Вашингтона прекратить финансирование программ по обучению и оснащению вооруженных сил государств Восточной Европы.

Фото иллюстративное

Отмечается, что выделение средств по программе требует одобрения Конгресса, а администрация США не направляла дополнительных запросов на эти цели. Ранее утвержденное финансирование будет доступно до сентября следующего года.

С 2018 по 2022 год на поддержку европейских стран направлено $1,6 миллиарда. Основными получателями стали Эстония, Латвия и Литва.

В Белом доме пояснили, что данное решение согласовано с европейскими партнерами и направлено на то, чтобы Европа «взяла на себя большую ответственность за собственную оборону». В то же время источники газеты утверждают, что европейские правительства были шокированы этим шагом.

По предположению одного из собеседников FT, США таким образом намерены побудить более богатые государства ЕС самостоятельно финансировать безопасность стран, находящихся в зоне потенциального риска.