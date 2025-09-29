11:34
Происшествия

Разыскивается несовершеннолетняя Бибимариям Турсунбаева

Сотрудники УВД Свердловского района Бишкека ведут поисковые и разыскные мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетней Бибимариям Турсунбаевой.

13 сентября в УВД с письменным заявлением обратилась гражданка С.О. об оказании содействия в поиске ее дочери, 2010 года рождения, которая 30 августа вышла из дома в столичном жилмассиве «Дордой-1» и не вернулась. По настоящее время ее местонахождение неизвестно.

УВД Свердловского района
Фото УВД Свердловского района. Пропавшая

Приметы: рост примерно 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные длинные.
Была одета: белая футболка, белая обувь, серые брюки.

Если вы располагаете какой-либо информацией, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0705003373 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345223/
