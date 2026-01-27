Новые комплексы фиксации нарушений установили на проспекте Айтматова в Бишкеке

В Бишкеке на ключевых участках улично-дорожной сети установили новые аппаратно-программные комплексы для фиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ МВД.

Комплексы внедрены в рамках проекта «Безопасная страна». Программное обеспечение разработано IT-специалистами государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента.

По данным МВД, проспект Чингиза Айтматова полностью взят под системный контроль. Новые комплексы фиксируют:

непристегнутые ремни безопасности;

выезд на встречную полосу;

превышение скорости;

проезд на красный свет;

несоблюдение дорожных знаков и разметки.

В рамках мониторинга выявили нарушение, когда автомобиль BMW двигался со скоростью 155 километров в час. Начальник УПСМ провел с водителем разъяснительную беседу и вручил постановление, сформированное системой автоматической фиксации.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Кыргызстане планируют установить 306 аппаратно-программных комплексов. В Бишкеке, кроме проспекта Айтматова, они уже работают на пересечении улиц Ахунбаева и Токтоналиева, Боталиева и бульвара Молодой Гвардии.