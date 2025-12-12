15:22
«Безопасный город». Количество административных штрафов превысило 250 тысяч

В настоящее время на исполнении в службе судебных исполнителей (ССИ) при Генеральной прокуратуре
находится более 250 тысяч административных штрафов, вынесенных сотрудниками УПСМ и системой «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба ССИ.

По ее данным, в республике начата активная работа по обеспечению своевременного и полного исполнения вступивших в законную силу судебных актов и иных исполнительных документов, укреплению законности и правопорядка, а также в целях своевременного взыскания денежных средств в пользу государства по протоколам, поступающим из УОБДД, системы «Безопасный город», районных и городских отделов внутренних дел.

Организованы мобильные группы, сформированные службой судебных исполнителей совместно с представителями ГУОБДД. Они принимают меры по выявлению и взысканию задолженности по
административным штрафам, а также по выявлению и обращению в доход государства конфискованных автотранспортных средств. 
