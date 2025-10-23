10:08
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Экономика

Проверки на КПП. Инспекторов служб Минводсельпрома обеспечат бодикамерами

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приступает к оснащению бодикамерами инспекторов ветеринарной, фитосанитарной, земельной и водной служб на пунктах пограничного контроля.

Как отмечают в ведомстве, основная цель — обеспечить прозрачность и законность действий на местах, повысить дисциплину и ответственность сотрудников, а также защитить права граждан и добросовестных предпринимателей.

«Бодикамеры будут использоваться при проверках, досмотрах и взаимодействии с хозяйствующими субъектами. Все видеозаписи автоматически будут передаваться в ситуационный центр министерства, где будут проходить анализ и мониторинг в режиме реального времени. Это позволит оперативно реагировать на возможные нарушения, исключить человеческий фактор и повысить эффективность государственного контроля», — говорится в сообщении.

Минводсельпрома
Фото Минводсельпрома. Бодикамеры

Внедрение системы видеофиксации, отмечают в Минводсельпроме, станет важным шагом в цифровой трансформации контрольных функций и укреплении доверия между государством и обществом.

Ожидаемый результат — прозрачная, подотчетная и безопасная работа инспекторов, снижение коррупционных рисков и повышение качества предоставляемых государственных услуг.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348168/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке открылись выставка «АгроТехЭкспо-2025» и сельскохозяйственная ярмарка
Кыргызско-таджикская водохозяйственная комиссия приступила к работе
Новый заместитель появился у главы Минводсельхоза
Несоответствие фитоконтролю. В Казахстан вернули партию моркови и свеклы
В Кыргызстане до конца года построят еще 9 торгово-логистических центров
В Кыргызстане создан государственный холдинг племенного коневодства
«Кыргыз Агрохолдинг» будет поставлять индивидуальные рационы для Минобороны
В Кыргызстане отмечается снижение цен на основные сезонные овощи
В КР запускают цифровую платформу для упрощения оценки качества ветпрепаратов
Кувейт выделит КР $1 миллион гранта на разработку проекта по водоснабжению
Популярные новости
Рубль прекратил рост и&nbsp;подешевел, тенге дорожает. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;октября Рубль прекратил рост и подешевел, тенге дорожает. Курс валют на 20 октября
Рубль активно дешевеет, упали в&nbsp;цене евро и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;21&nbsp;октября Рубль активно дешевеет, упали в цене евро и тенге. Курс валют на 21 октября
По&nbsp;итогам жалоб из&nbsp;ГНС уволены 13&nbsp;налоговиков По итогам жалоб из ГНС уволены 13 налоговиков
На&nbsp;территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр На территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр
Бизнес
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
23 октября, четверг
10:07
Прием фильмов на IV Бишкекский международный кинофестиваль стартовал Прием фильмов на IV Бишкекский международный кинофестив...
09:51
США объявили о санкциях против компаний «Роснефть» и «Лукойл»
09:45
В Бишкеке начался прогрев паропровода перед отопительным сезоном
09:41
В Чуйской области задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины
09:38
Резервы Нацбанка Кыргызстана по золоту и валюте увеличены почти в 2,7 раза