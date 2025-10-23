Проверки на КПП. Инспекторов служб Минводсельпрома обеспечат бодикамерами

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приступает к оснащению бодикамерами инспекторов ветеринарной, фитосанитарной, земельной и водной служб на пунктах пограничного контроля.

Как отмечают в ведомстве, основная цель — обеспечить прозрачность и законность действий на местах, повысить дисциплину и ответственность сотрудников, а также защитить права граждан и добросовестных предпринимателей.

«Бодикамеры будут использоваться при проверках, досмотрах и взаимодействии с хозяйствующими субъектами. Все видеозаписи автоматически будут передаваться в ситуационный центр министерства, где будут проходить анализ и мониторинг в режиме реального времени. Это позволит оперативно реагировать на возможные нарушения, исключить человеческий фактор и повысить эффективность государственного контроля», — говорится в сообщении.

Фото Минводсельпрома. Бодикамеры

Внедрение системы видеофиксации, отмечают в Минводсельпроме, станет важным шагом в цифровой трансформации контрольных функций и укреплении доверия между государством и обществом.

Ожидаемый результат — прозрачная, подотчетная и безопасная работа инспекторов, снижение коррупционных рисков и повышение качества предоставляемых государственных услуг.