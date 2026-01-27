Снизить ДТП. В Кыргызстане установят 306 аппаратно-программных комплексов

Установка оборудования по фиксации нарушений Правил дорожного движения повышает ответственность водителей и в разы снижает аварийность на дорогах. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил инспектор центра мониторинга ГУОБДД МВД Рахим Сасаза.

По его словам, с 2019 года в рамках проекта «Безопасный город» в Бишкеке и Чуйской области установили 110 аппаратно-программных комплексов для фиксации нарушений ПДД.

«В рамках реализации второго этапа в 2026-м на территории республики запланирована установка 306 аппаратно-программных точек. На сегодня в боевом режиме запущено оборудование в столице на пересечении улиц Ахунбаева/Токтоналиева и Боталиева/Молодая Гвардия, где фиксируют одно из самых грубых нарушений ПДД — выезд на встречную полосу движения. По проспекту Чингиза Айтматова запущены аппаратно-программные комплексы «Ураган», фиксирующие нарушение скоростного режима и непристегнутый ремень безопасности. В целом мы развиваем систему и внедряем новые виды фиксации правонарушений. Это все направлено на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий», — сказал Рахим Сасаза.

Он добавил, что в основном водители нарушают скоростной режим. На территории города, по словам инспектора центра мониторинга, разрешенный максимум — 60 километров в час, за пределами — 90. Из-за отсутствия в стране автомагистралей нет разрешенной скорости 110 километров в час.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане вводят контроль средней скорости на дорогах. Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов рассказал, что тестирование системы контроля средней скорости проводят на участке автодороги Бишкек — Токмок. Для этого установили специальные камеры.

Цель МВД — проверить эффективность механизма, при котором учитывается не разовое превышение скорости вблизи камер видеофиксации, а соблюдение скоростного режима на протяжении всего контрольного отрезка дороги, а также снижение аварийности и сохранение человеческих жизней.