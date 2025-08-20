Камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения на трассе от Бишкека до Чолпон-Аты повышают безопасность на дорогах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель директора ГУ «Кызмат» Нурлан Айдиев.

По его словам, совместно с МВД с 5 июля 2025 года запущен проект «Безопасный город», который постепенно переходит в проект «Безопасная страна».

«В его рамках от столицы до Иссык-Куля запустили несколько аппаратно-программных комплексов — камер по фиксации нарушений. За первую неделю работы наши граждане получили большое количество штрафов, но зато все узнали, что камеры по трассе начали работать. Со второй недели мы увидели — большинство водителей стали соблюдать скоростной режим. Благодаря этому повышается безопасность на дорогах и снижается количество аварий. Это и есть основная цель проекта», — сказал Нурлан Айдиев.

Ранее сообщалось, что оборудование работает круглосуточно и обеспечивает автоматическую фиксацию превышения скорости, проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушений дорожной разметки, наличие ремня безопасности и распознавание подложных государственных номерных знаков и других опасных действий на дороге.