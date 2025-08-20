12:06
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Общество

Бишкек — Чолпон-Ата. Камеры фиксации ПДД повышают безопасность на дорогах

Камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения на трассе от Бишкека до Чолпон-Аты повышают безопасность на дорогах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель директора ГУ «Кызмат» Нурлан Айдиев.

По его словам, совместно с МВД с 5 июля 2025 года запущен проект «Безопасный город», который постепенно переходит в проект «Безопасная страна».

Читайте по теме
Более 18 тысяч нарушений ПДД выявил в Кыргызстане комплекс «Автоураган»

«В его рамках от столицы до Иссык-Куля запустили несколько аппаратно-программных комплексов — камер по фиксации нарушений. За первую неделю работы наши граждане получили большое количество штрафов, но зато все узнали, что камеры по трассе начали работать. Со второй недели мы увидели — большинство водителей стали соблюдать скоростной режим. Благодаря этому повышается безопасность на дорогах и снижается количество аварий. Это и есть основная цель проекта», — сказал Нурлан Айдиев.

Ранее сообщалось, что оборудование работает круглосуточно и обеспечивает автоматическую фиксацию превышения скорости, проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушений дорожной разметки, наличие ремня безопасности и распознавание подложных государственных номерных знаков и других опасных действий на дороге.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340310/
просмотров: 358
Версия для печати
Материалы по теме
Более 18 тысяч нарушений ПДД выявил в Кыргызстане комплекс «Автоураган»
Водитель оштрафован на 35 тысяч сомов за автохулиганство и незаконную тонировку
На пересдачу экзаменов на знание ПДД нарушителям в Кыргызстане дадут два месяца
Почти 690 тысяч нарушений ПДД выявили в Кыргызстане за семь месяцев
Алина Жакыпова лишена прав за езду в нетрезвом виде после инцидента в Sheraton
Штраф в 23 тысячи сомов выписали водителю, перевозившему бетон в Чуйской области
В Кыргызстане за неделю выявили более 22 тысяч нарушений ПДД
Муниципальный автобус выехал на встречку и заблокировал движение
Почти 500 тысяч протоколов составлено на нарушителей ПДД с начала года
Женщину, которая пыталась броситься под машину в Бишкеке, нашли
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Бизнес
MEGA открыла новые центры обслуживания в&nbsp;регионах Кыргызстана MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
20 августа, среда
12:04
Цифровизация. Насколько защищены персональные данные, рассказали в ГУ «Кызмат» Цифровизация. Насколько защищены персональные данные, р...
12:01
В Караколе прошла акция по очистке берегов озера Иссык-Куль
12:00
В Бишкеке с 21 августа по 1 сентября закроют перекресток улиц Фрунзе и Осмонкула
11:53
В Литве задержали подозреваемого в убийстве владельца автомойки в Бишкеке
11:36
Пожарные-спасатели из КР примут участие в чемпионате мира в Саудовской Аравии