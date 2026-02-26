МВД намерено в течение двух лет обеспечить видеонаблюдение по всему Кыргызстану

В Кыргызстане в течение 1-2 лет планируется полное обеспечение видеокамерами, сообщил заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев 26 февраля на заседании Жогорку Кенеша.

Так он ответил на выступление депутата Бурун Амановой, которая отметила, что люди страдают от карманных воров, которые действуют в общественном транспорте и в местах большого скопления людей.

По ее словам, больше всего страдают школьники, которые подвергаются психологическому стрессу.

Эркебек Аширходжаев ответил, что по стране работают камеры «Безопасного города» и «Безопасной страны», по ним отслеживаются подозрительные лица.

«Но нет возможности поставить одного милиционера на каждого карманного вора в автобусе. При этом в местах с высокой преступностью и во всех общественных местах уже есть патрульные. Чтобы полностью решить проблему карманных краж, необходимо установить видеокамеры повсеместно. По программе «Безопасная страна» ведется установка 6 тысяч камер, затем 20 тысяч камер, а в течение 1-2 лет планируется полное оснащение видеонаблюдением», – сказал он.

Бурул Аманова добавила, что даже если это невозможно в общественном транспорте, стоит размещать патрульных в торговых центрах и местах с большим скоплением людей.

Депутат также спросила о статистике преступлений. По словам Аширходжаева, с каждым годом их количество снижается.