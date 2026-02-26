11:53
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Власть

МВД намерено в течение двух лет обеспечить видеонаблюдение по всему Кыргызстану

В Кыргызстане в течение 1-2 лет планируется полное обеспечение видеокамерами, сообщил заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев 26 февраля на заседании Жогорку Кенеша.

Так он ответил на выступление депутата Бурун Амановой, которая отметила, что люди страдают от карманных воров, которые действуют в общественном транспорте и в местах большого скопления людей.

По ее словам, больше всего страдают школьники, которые подвергаются психологическому стрессу. 

Эркебек Аширходжаев ответил, что по стране работают камеры «Безопасного города» и «Безопасной страны», по ним отслеживаются подозрительные лица. 

«Но нет возможности поставить одного милиционера на каждого карманного вора в автобусе. При этом в местах с высокой преступностью и во всех общественных местах уже есть патрульные. Чтобы полностью решить проблему карманных краж, необходимо установить видеокамеры повсеместно. По программе «Безопасная страна» ведется установка 6 тысяч камер, затем 20 тысяч камер, а в течение 1-2 лет планируется полное оснащение видеонаблюдением», – сказал он.

Бурул Аманова добавила, что даже если это невозможно в общественном транспорте, стоит размещать патрульных в торговых центрах и местах с большим скоплением людей.

Депутат также спросила о статистике преступлений. По словам Аширходжаева, с каждым годом их количество снижается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363658/
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
Новые комплексы фиксации нарушений установили на проспекте Айтматова в Бишкеке
Снизить ДТП. В Кыргызстане установят 306 аппаратно-программных комплексов
Бишкекчанин просит наладить понятный механизм работы «Безопасного города»
«Безопасный город». Количество административных штрафов превысило 250 тысяч
В КР для системы «Безопасный город» закупят аппаратно-программные комплексы
Бишкек — Чолпон-Ата. Камеры фиксации ПДД повышают безопасность на дорогах
МВД расширяет цифровой контроль — стартует проект «Безопасная страна»
Госучреждение «Кызмат» заменит «Инфоком» в проекте «Безопасный город»
По проекту «Безопасный город» у кабмина требуют компенсацию за упущенную выгоду
В Кыргызстане установлено около 25 тысяч видеокамер, их подключают к базе МВД
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Депутат: КР&nbsp;не&nbsp;надо было выходить из&nbsp;членства в&nbsp;Фонде по&nbsp;спасению Арала Депутат: КР не надо было выходить из членства в Фонде по спасению Арала
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в&nbsp;Москве Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
26 февраля, четверг
11:50
Папа Римский просит священников перестать писать проповеди с помощью ChatGPT Папа Римский просит священников перестать писать пропов...
11:46
«Рано или поздно ты станешь моей»: черный юмор на выезде мэрии на кладбища
11:43
В Жогорку Кенеше при спикере создали молодежный совет
11:42
МВД намерено в течение двух лет обеспечить видеонаблюдение по всему Кыргызстану
11:37
Вопрос мэру. В Бишкеке тротуары теперь продают под частные парковки?