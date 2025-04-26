В Кыргызстане началась реализация нового этапа цифровой реформы в сфере общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На коллегии правоохранителей министр Улан Ниязбеков заявил, что проект «Безопасная страна» станет развитием и масштабным продолжением «Безопасного города».

«Ключевая задача — превратить инициативу видеонаблюдения и цифрового контроля за дорожной безопасностью в единую систему, охватывающую всю республику. Речь идет о комплексном подходе — от охвата улиц и туристических зон до школ и детских садов. Проект реализуется в рамках указа президента о концепции «Умный город». В частности, предусмотрены поэтапное внедрение системы видеонаблюдения в общественных местах по всей стране, а также развитие единой службы безопасности — пилот уже запущен в Иссык-Кульской области», — отметил он.

Ранее в УВД Иссык-Кульской области сообщали, что в школах, детских садах и общественных местах региона устанавливают современные камеры, которые обладают высоким качеством съемки и имеют разворот на 360 градусов, с 28-кратным зумом и функцией распознавания лиц. Все данные в режиме реального времени поступают в командные центры МВД и УВД области.

Министр подчеркнул, что руководители ОВД на местах будут нести персональную ответственность за профилактику преступности, реагирование на инциденты и реализацию проекта в своих регионах.

Как подчеркнули в МВД, реализация проекта «Безопасная страна» — это не только техническое обновление, но и повышение уровня правопорядка, туристической привлекательности и общественного доверия. Для этого ведомство требует от всех структур жесткой координации, соблюдения законности и готовит изменения в нормативные акты.