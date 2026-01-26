Бишкекчанин просит наладить понятный механизм работы «Безопасного города»

Житель Бишкека пожаловался 24.kg на проблему, связанную с системой штрафов проекта «Безопасный город».

Горожанин и его семья случайно узнали о наличии более 10 штрафов, при этом никаких уведомлений через приложение «Түндүк» или другие электронные сервисы не поступало.

Хотя такая функция, по его словам, должна работать по умолчанию.

Как отмечает кыргызстанец, на платформах Tolom.kg (проверка штрафов), в «Түндүк» и других сервисах отсутствует возможность просмотра фото- и видеоматериалов нарушений, что фактически вынуждает автовладельцев оплачивать штрафы «вслепую».

«Государственный номер моего автомобиля утерян несколько месяцев назад, и существует вероятность, что штрафы могли быть зафиксированы на другом транспортном средстве с использованием этого номера. При этом возможности онлайн-обжалования или даже предварительного ознакомления с материалами фиксации нарушений не предусмотрено», — делится он.

По словам мужчины, в других странах фото и видео штрафов доступны онлайн, там же можно подать жалобу. Здесь нет ни просмотра, ни механизма обжалования.

При обращении в структуры «Безопасного города» и Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД ему пояснили, что уведомления с фото якобы доставляет курьерская служба, а просмотр материалов в приложении «Түндүк» планируется добавить в ближайшее время.

В курьерской компании сообщили, что договор на доставку таких уведомлений расторгнут, и с сентября письма гражданам не доставляются. Бишкекчанин

«Да и в службе поддержки «Түндүк» заявили, что впервые слышат о планах внедрения функции просмотра фото и видео штрафов», — рассказал он.

Житель столицы просит государственные органы обратить внимание на проблему и наладить прозрачный и понятный механизм работы системы, подчеркнув, что четыре структуры — ГУОБДД, «Безопасный город», курьерская компания и «Түндүк» — перекладывают ответственность друг на друга, не предлагая реального решения.

«Цифровизация должна работать для людей, а не против них», — заключил он.

