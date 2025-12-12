В КР для системы «Безопасный город» закупят аппаратно-программные комплексы

В Кыргызстане для системы «Безопасный город» закупят аппаратно-программные комплексы. Об этом стало известно на внеочередном собрании акционеров ОАО «Государственная таможенная инфраструктура».

Компания профинансирует покупку комплексов для проекта по обеспечению безопасности в стране. ОАО одобрило выделение средств на поддержку проектов МВД.

Уточняется, что будут приобретены два аппаратно-программных комплекса по запросу министерства для «Безопасного города». На них планируется потратить до 6 миллионов сомов. Также в планах провести ремонт административного здания центрального аппарата ГТС.

ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» также профинансирует закупку расходных материалов и оборудования для терминалов и складов временного хранения.