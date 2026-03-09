12:41
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Общество

Как работает «Безопасный город» в Петербурге, показали сотрудникам Минцифры КР

Делегация представителей администрации президента Кыргызстана и Министерства цифрового развития и инновационных технологий изучила опыт цифровизации в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по информатизации и связи.

СМИ
Фото СМИ. Как работает «Безопасный город» в Петербурге, показали сотрудникам Минцифры КР

Гостей принимали комитет по информатизации и связи и комитет по внешним связям.

«Мы поделились с коллегами опытом реализации лучших проектов Санкт-Петербурга в области цифровизации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители КР ознакомились с интеграционной платформой «Безопасный город», объединяющей все основные элементы мониторинга городской среды. Им представили систему видеоаналитики с искусственным интеллектом, которая помогает автоматически выявить и отследить нарушения в сфере ЖКХ.

Напомним, ранее чиновники Минцифры КР провели с Санкт-Петербургом онлайн-конференцию и получили информацию о решениях в области использования цифровых разработок для обеспечения безопасности в городе на Неве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365052/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
В Петербурге обсудят перспективы общего миграционного пространства СНГ
МВД намерено в течение двух лет обеспечить видеонаблюдение по всему Кыргызстану
В Кыргызстане будет создан национальный центр искусственного интеллекта
Эльнара Субакожоева назначили заместителем министра цифрового развития
Кыргызстан присоединился к мировому центру обучения ИИ для чиновников
В Санкт-Петербурге медики продавали органы умерших, попавших в больничный морг
Новые комплексы фиксации нарушений установили на проспекте Айтматова в Бишкеке
Снизить ДТП. В Кыргызстане установят 306 аппаратно-программных комплексов
Бишкекчанин просит наладить понятный механизм работы «Безопасного города»
Минцифры: Мужчины не смогут получать женские ПИН, а женщины — мужские
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;КР&nbsp;всем детям до&nbsp;трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ В КР всем детям до трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели вновь похолодает. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 марта В Бишкеке в начале недели вновь похолодает. Прогноз погоды на 9-11 марта
Бизнес
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
9 марта, понедельник
12:34
Депутат: В госзаповеднике «Дашман» незаконно построили бани и дома отдыха Депутат: В госзаповеднике «Дашман» незаконно построили...
12:33
Как работает «Безопасный город» в Петербурге, показали сотрудникам Минцифры КР
12:31
Школьная лига по футболу, волейболу и баскетболу вновь заработала в Кыргызстане
12:23
В Кыргызстане возможен постепенный рост цен на топливо из-за ситуации в мире
12:17
В Кыргызстане планируют ввести госаккредитацию спортивных федераций