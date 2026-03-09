Делегация представителей администрации президента Кыргызстана и Министерства цифрового развития и инновационных технологий изучила опыт цифровизации в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по информатизации и связи.

Фото СМИ. Как работает «Безопасный город» в Петербурге, показали сотрудникам Минцифры КР

Гостей принимали комитет по информатизации и связи и комитет по внешним связям.

«Мы поделились с коллегами опытом реализации лучших проектов Санкт-Петербурга в области цифровизации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители КР ознакомились с интеграционной платформой «Безопасный город», объединяющей все основные элементы мониторинга городской среды. Им представили систему видеоаналитики с искусственным интеллектом, которая помогает автоматически выявить и отследить нарушения в сфере ЖКХ.

Напомним, ранее чиновники Минцифры КР провели с Санкт-Петербургом онлайн-конференцию и получили информацию о решениях в области использования цифровых разработок для обеспечения безопасности в городе на Неве.