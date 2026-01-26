В Таласе выявили незаконное строительство асфальтобетонного завода

В Таласской области выявлен объект, возводимый без регистрации в строительном реестре. По итогам проверки на компанию наложен штраф в размере 200 тысяч сомов.

Инспекторы Таласского регионального управления Департамента государственного архитектурно-строительного контроля обнаружили асфальтобетонный завод на окраине села Чон-Кара-Буура Айтматовского района. Объект строился без обязательной регистрации, при этом степень готовности составляла около 70 процентов, а завод уже функционировал.

Фото Минстроя. В Таласе строили асфальтобетонный завод без регистрации

По результатам рейда в отношении ОсОО «Гранит Транс Сервис» вынесено постановление о штрафе, а также выдано предписание пройти регистрацию в установленном порядке.

Отмечается, что рейдовые мероприятия по всем строительным объектам Таласа продолжаются на постоянной основе.