В Таласе выявили незаконное строительство асфальтобетонного завода

В Таласской области выявлен объект, возводимый без регистрации в строительном реестре. По итогам проверки на компанию наложен штраф в размере 200 тысяч сомов.
Инспекторы Таласского регионального управления Департамента государственного архитектурно-строительного контроля обнаружили асфальтобетонный завод на окраине села Чон-Кара-Буура Айтматовского района. Объект строился без обязательной регистрации, при этом степень готовности составляла около 70 процентов, а завод уже функционировал.
По результатам рейда в отношении ОсОО «Гранит Транс Сервис» вынесено постановление о штрафе, а также выдано предписание пройти регистрацию в установленном порядке.
Отмечается, что рейдовые мероприятия по всем строительным объектам Таласа продолжаются на постоянной основе.
Строительный реестр — это информационная система учета строительных объектов, проектных и подрядных организаций, а также разрешительной и проектной документации, предусмотренная требованиями законодательства.