Жительница Кызыл-Аскера в Бишкеке опасается обрушения из-за котлована рядом

Жительница Кызыл-Аскера в Бишкеке, проживающая на улице 9 Января, 112, обратилась с жалобой на действия соседа, который вырыл котлован вплотную к границе ее участка.

По словам женщины, котлован под строительство здания занимает практически весь соседний участок. Расстояние от него до ее дома — около метра, а от забора и вовсе минимальное. Уже сейчас наблюдается осыпание грунта, что вызывает серьезные опасения за сохранность дома и ограждения.





Согласно действующим строительным нормам и правилам в Кыргызстане (СНиП), минимальный отступ от границ земельного участка для жилых зданий должен составлять не менее 3 метров, а для нежилых — не менее метра. Судя по видеоматериалам, предоставленным жительницей, эти требования, вероятно, не соблюдаются с обеих сторон. При этом нарушения могут иметь место и со стороны другого соседнего участка.

Жительница Кызыл-Аскера и 24.kg обращаются к компетентным органам с просьбой проверить законность строительных работ и дать официальную оценку ситуации.

