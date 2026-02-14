11:58
Происшествия

ГКНБ задержал организатора «черного ломбарда»: изъяты документы и оружие

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики сообщил о пресечении деятельности так называемого «черного ломбарда», занимавшегося незаконным ростовщичеством.

По данным спецслужбы, 12 февраля задержан гражданин КР А.А.Т.. Его подозревают в выдаче займов под необоснованно высокие проценты без соответствующих разрешительных документов.

Как установлено, мужчина предоставлял деньги лицам, находящимся в тяжелом материальном положении, извлекая значительную прибыль. В ряде случаев займы оформлялись под залог объектов недвижимости с последующим риском утраты имущества заемщиками.

В ходе обысков сотрудники ГКНБ изъяли документы, касающиеся порядка десяти объектов недвижимого имущества. Кроме того, обнаружено и изъято гладкоствольное оружие марки «Байкал» с боеприпасами, которое, по данным ведомства, хранилось с нарушением требований законодательства.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела и возможных соучастников.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362000/
