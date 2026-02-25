18:06
За пять лет в Кыргызстане аннулировано более ста лицензий ломбардов

За последние пять лет в Кыргызстане были аннулированы 111 лицензий ломбардов, приостановлены 11 лицензий, а общая сумма наложенных штрафов составила 8 миллионов 414 тысяч сомов. Об этом сообщили в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком.

В ведомстве подвели итоги пятилетней реформы ломбардной деятельности. За этот период была проведена трансформация сектора, направленная на защиту прав потребителей, снижение долговой нагрузки населения и вывод рынка из серой зоны.

С мая 2024 года законодательно установлен потолок для годовой процентной ставки по формуле «ставка НБ КР + 12 процентов». На практике это снизило стоимость займов до уровня около 30 процентов годовых, исключив случаи выдачи денег под 100-300 процентов.

Также введен запрет на передачу сведений о заемщиках в кредитные бюро при сумме займа до 200 тысяч сомов. Это защищает персональные данные и предотвращает ухудшение кредитной истории граждан из-за мелких бытовых займов. Также кабмин запретил ломбардам самовольно изменять условия договора, если это увеличивает обязанности клиента.

Регулятор повысил требования к внутреннему контролю и оценке платежеспособности клиентов. Под особым надзором теперь находятся сохранность залогов и недопущение неправомерного удержания имущества. Ломбарды обязаны внедрять системы управления рисками, а Финнадзор перешел к риск-ориентированному мониторингу их деятельности.

Для консолидации рынка введен поэтапный график наращивания капитала. С 1 января 2025 года норма составляет 3 миллиона сомов, к июлю 2026 года она вырастет до 7 миллионов, к 2027-му — до 14 миллионов, а к июлю 2028 года должна достичь 20 миллионов сомов

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком.

По состоянию на 25 февраля 2026 года, в Кыргызстане официально осуществляют деятельность 383 ломбарда.
