Происшествия

В Таласе ломбард вернул гражданам незаконно изъятое недвижимое имущество

В Таласской области в результате проведенных ГКНБ совместно с управлением Государственной налоговой службы по Таласу, управлением Нацбанка по Таласской области и Службой антимонопольного регулирования Таласского областного отдела мероприятий ломбард «Орозалы» добровольно вернул гражданам ранее незаконно изъятое недвижимое имущество, признав обоснованность предъявленных претензий и допущенные нарушения требований законодательства.

Так, прежнему владельцу С.У.У. (заемщику) возвращен жилой дом, расположенный в Таласском районе, 10 граждан возвратили документы на недвижимое имущество, ранее переданное в качестве залога.

Кроме того, руководство ломбарда заявило о готовности вернуть заемщикам излишне начисленные проценты свыше 30 процентов годовых за период с лета 2024 года по настоящее время. Граждане могут обращаться для урегулирования вопросов в установленном порядке.

Организация принесла извинения пострадавшим и обязалась впредь осуществлять деятельность исключительно в рамках законодательства Кыргызской Республики.
