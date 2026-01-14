Ночная поножовщина в жилмассиве «Ак-Ордо» Бишкека: двое задержаны

Сотрудники милиции задержали подозреваемых в совершении хулиганства с применением холодного оружия в жилом массиве «Ак-Ордо» Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

По данным милиции, сегодня через службу 102 поступило сообщение о том, что в больницу доставили несовершеннолетнего К.Д., 2009 года рождения, с телесными повреждениями, нанесенными острым предметом.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. С заявлением обратился отец пострадавшего — гражданин А.Ж., который сообщил, что 12 января перед домом в жилмассиве «Ак-Ордо» его сына ранили ножом неизвестные лица. Подростка госпитализировали в одну из городских больниц.

Согласно предварительным медицинским данным, у потерпевшего диагностированы открытая рана бедра, а также множественные резаные раны левой руки и поясницы.

По факту следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам задержаны подозреваемые — И.А. и Т.Т., оба 2003 года рождения. Они водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.