В Жайылском районе мужчина ранил своего должника ножом

В Жайылском районе Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По данным ведомства, 8 февраля в районную больницу Жайылского района поступил 60-летний гражданин К.К. с проникающим ножевым ранением. Его немедленно поместили в реанимационное отделение.

Сотрудники ОВД района зарегистрировали факт и возбудили уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый — 56-летний А.Ы. Он водворен в изолятор временного содержания в соответствии со статьей 96 УПК КР.

Следствие установило, что 8 февраля А.Ы. приехал домой к К.К. в село Сосновка, чтобы потребовать возврата долга. Ссора мужчин переросла в драку, и А.Ы. нанес К.К. ножевое ранение.

В настоящее время по уголовному делу назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы.