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Общество

Китаянка выжила после 22 ударов ножом. Ее спасла силиконовая грудь

Нападение на 30-летнюю Ма произошло вечером 22 мая, когда она садилась в свою машину, припаркованную у торгового центра в Ханчжоу. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Неизвестный мужчина сел на переднее сиденье и начал угрожать женщине ножом. На ее крики никто не отреагировал.

Злоумышленник заставил Ма оплатить парковку, а затем выехать с территории ТЦ и отвезти его в соседний округ. Когда мужчина отвлекся, она успела отправить сообщение своему возлюбленному. Тот отследил местоположение телефона и передал данные полиции.

Когда автомобиль приехал в назначенное место, мужчина начал требовать с женщины деньги. Узнав, что их у нее нет, нападавший стал заставлять Ма взять в долг у друзей. Вскоре к их машине подъехали полицейские. Увидев их, мужчина начал наносить женщине удары ножом, а затем покончил с собой. Ма получила 22 ножевых ранения.

К счастью, ее спасли силиконовые импланты: они приняли на себя почти все удары. Пострадавшая получила лишь одно ранение легкого. Она находится в больнице.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333218/
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