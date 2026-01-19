18:01
Происшествия

В Бишкеке мужчина получил ножевое ранение, пытаясь заступиться за женщину

В Бишкеке мужчина получил ножевое ранение, пытаясь защитить женщину от насилия. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

По ее данным, около 7.05 в их дежурную часть поступило сообщение из больницы о госпитализации гражданина А.К., 1993 года рождения, с ножевым ранением в область левого плеча.

По прибытии на место происшествия оперативно-следственная группа установила, что инцидент произошел возле одного из кафе на улице Сельсоветской. А.К., став свидетелем того, как неизвестный мужчина избивает свою супругу, попытался заступиться за женщину. В ответ агрессор вступил с ним в конфликт и нанес два ножевых удара в область левого плеча, после чего скрылся с места происшествия.

Сообщается, что потерпевший обратился за медицинской помощью в больницу, где ему была оказана необходимая помощь.

пресс-служба Ленинского УВД
Фото пресс-служба Ленинского УВД

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам установлен и задержан подозреваемый: гражданин А.А., 2001 года рождения.

Он доставлен в следственные органы и водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Досудебное расследование продолжается, назначены экспертизы.
