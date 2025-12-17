15:00
Происшествия

Ножевое ранение пограничника. Подозреваемого задержали в Чуйской области

В Чуйской области сотрудники милиции задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью сотрудника Пограничной службы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По ее данным, 14 декабря в хирургическое отделение Жайылской районной больницы доставили заместителя начальника КПП «Кайынды» Пограничной службы ГКНБ. Врачи поставили предварительный диагноз — алкогольное опьянение и проникающее колото-резаное ранение. О поступлении пациента медики уведомили правоохранительные органы.

ГУВД
Фото ГУВД. В Чуйской области задержан подозреваемый в нападении на сотрудника ГКНБ
Факт зарегистрировали по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

По версии следствия, потерпевший распивал спиртные напитки со знакомым. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой собеседник нанес ножевое ранение сотруднику Пограничной службы. После пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Милиция задержала подозреваемого — А.Р., 1995 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания.

Следственные мероприятия продолжаются.
