Происшествия

Пожар и ножевые ранения. О конфликте в «Востоке-5» рассказали в милиции

В одной из квартир многоэтажного жилого дома в столичном микрорайоне «Восток-5» сегодня ночью двое мужчин получили ножевые ранения и произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба УВД Свердловского района Бишкека.

По ее данным, в службу 102 поступило сообщение о случившемся, и на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы и руководство районного управления.

Установлено, что в одной из квартир находились Б.Г. и Б.А., 2006 года рождения, Т.Т. и З.З., 2003 года рождения, а также М.Р., 2004 года рождения. В ходе возникшего конфликта последний нанес неустановленным колюще-режущим предметом ранения Т.Т. и М.Р.

На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Пострадавшие с колото-резаными ранениями в области поясницы доставлены в больницу. С целью скрыть совершенное преступление гражданин З.З. совершил поджог указанной квартиры.

По факту следственная служба УВД Свердловского района возбудила уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Сотрудники УВД задержали и доставили в следственную службу З.З. Он водворен в ИВС ГУВД.

Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что, по словам пользователей соцсетей, пламя и дым распространились по всему подъезду. Пострадало несколько подъездов; жители подъезда, где был пожар, отравились угарным газом.

В Центре экстренной медицины пока не комментируют данный вызов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345198/
просмотров: 801
Возгорание в «Востоке-5». Шестеро пострадавших госпитализировано
