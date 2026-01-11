На АЗС в Бишкеке пьяный мужчина напал на водителя и угнал автомобиль

В Бишкеке мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на водителя на территории автозаправочной станции и угнал его автомобиль. Инцидент произошел накануне около 10.00 на пересечении улиц Руставели и Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По предварительным данным, мужчина попросил у водителя деньги. Получив отказ, он повел себя агрессивно и в ходе конфликта оттолкнул потерпевшего, после чего незаконно завладел машиной Daewoo Matiz и скрылся с места происшествия.

В городе были оперативно организованы разыскные мероприятия. В ходе преследования подозреваемого задержали сотрудники 4-й роты полка УПСМ ГУВД столицы на пересечении улиц Гагарина и Алыкулова.

Задержанным оказался уроженец Джалал-Абадской области 2001 года рождения. Его доставили в УВД Ленинского района для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.