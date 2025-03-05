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Видео задержания: в Бишкеке двое парней подозреваются в угоне авто

В Бишкеке правоохранители задержали двух парней, подозреваемых в угоне авто. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

22 февраля неизвестные угнали автомобиль Audi A6, припаркованный на улице Токтогула. Возбуждено дело по статье «Неправомерное завладение автомототранспортным средством» УК КР.

Оперативники УВД Ленинского района установили личности подозреваемых. Ими оказались 17-летний К.Э. и 19-летний К.Б.

Ленинский районный суд избрал парням меру пресечения в виде электронного наблюдения при помощи браслета. Правоохранители устанавливают их возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321770/
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