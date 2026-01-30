В Бишкеке задержан подозреваемый в угоне автомобиля

17 января в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин Б.К. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица. 17 января примерно в 23.30 неправомерно завладели его автомобилем Volkswagen Polo, припаркованным возле частного дома на улице Зеленая. Угонщик скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По данному факту следственной службой УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело по статье 211 (угон) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий при изучении записей с камер видеонаблюдения была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности гражданин Т.А., 2005 года рождения.

Подозреваемый задержан и доставлен в следственную службу. В ходе следственных действий он указал место, где после совершения угона оставил автомобиль — вдоль Большого Чуйского канала.



