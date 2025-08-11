Подозреваемые в угоне машины в Бишкеке задержаны в Караколе

10 августа в Бишкеке на улице Айни был угнан автомобиль марки «Хонда-Степвагон». Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

По данным ведомства, позже в Караколе этот же автомобиль перегородил дорогу другой машине, и в ходе ссоры с ее водителем пассажир «Хонды-Степвагон» начал угрожать пистолетом. После этого подозреваемые скрылись с места происшествия.

Также сообщается, что далее при попытке задержания автомобиля «Хонда-Степвагон» сотрудниками ГУОБДД водитель не подчинился требованиям, совершил наезд на служебный автомобиль и скрылся с места происшествия.

В итоге по подозрению в угоне авто были задержаны граждане С.К.Ю., 1991 года рождения, и его пассажир Б.Э.Э., 1989 года рождения. В салоне автомобиля обнаружен и изъят пистолет, принадлежащий пассажиру.

В настоящее время подозреваемые переданы в Следственную службу, проводятся следственные мероприятия.