19:22
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Происшествия

Подозреваемые в угоне машины в Бишкеке задержаны в Караколе

10 августа в Бишкеке на улице Айни был угнан автомобиль марки «Хонда-Степвагон». Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

По данным ведомства, позже в Караколе этот же автомобиль перегородил дорогу другой машине, и в ходе ссоры с ее водителем пассажир «Хонды-Степвагон» начал угрожать пистолетом. После этого подозреваемые скрылись с места происшествия.

Также сообщается, что далее при попытке задержания автомобиля «Хонда-Степвагон» сотрудниками ГУОБДД водитель не подчинился требованиям, совершил наезд на служебный автомобиль и скрылся с места происшествия.

В итоге по подозрению в угоне авто были задержаны граждане С.К.Ю., 1991 года рождения, и его пассажир Б.Э.Э., 1989 года рождения. В салоне автомобиля обнаружен и изъят пистолет, принадлежащий пассажиру.

В настоящее время подозреваемые переданы в Следственную службу, проводятся следственные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339221/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Более 350 пьяных водителей выявили в Кыргызстане за одну неделю
Более 300 пьяных водителей выявили в Кыргызстане за прошлую неделю
В Кыргызстане за неделю выявили более 22 тысяч нарушений ПДД
За неделю в Кыргызстане выявлено более 20 тысяч фактов нарушений ПДД
ГАИ Кыргызстана отмечает день рождения: как изменилась служба за десятилетия
Грузовик снес знак пешеходного перехода на улице Панфилова в Бишкеке
Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Крупное ДТП в Бишкеке: столкнулись сразу семь автомобилей
Контроль за безопасностью дорожного движения на трассе Бишкек — Балыкчи усилен
Более 700 скутеров и мопедов водворены на штрафстоянки в Кыргызстане
Популярные новости
Эркина Мамбеталиева приговорили к&nbsp;девяти годам колонии строгого режима Эркина Мамбеталиева приговорили к девяти годам колонии строгого режима
Пятерых жителей &laquo;Кок-Жара&raquo;, задержанных за&nbsp;перекрытие дороги, водворили в&nbsp;СИЗО Пятерых жителей «Кок-Жара», задержанных за перекрытие дороги, водворили в СИЗО
В&nbsp;городе&nbsp;Ош произошло землетрясение В городе Ош произошло землетрясение
В&nbsp;Балыкчи начался снос строений для строительства шестиполосной дороги В Балыкчи начался снос строений для строительства шестиполосной дороги
Бизнес
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
11 августа, понедельник
19:19
Почти три недели ушло на устранения утечки питьевой воды в районе Пишпека Почти три недели ушло на устранения утечки питьевой вод...
19:11
Подозреваемые в угоне машины в Бишкеке задержаны в Караколе
19:09
На развитие города Ош выделили более 20 миллиардов сомов
19:01
Аламединское ущелье застраивают коттеджами и топчанами. Жители жалуются на хаос
18:41
Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок —глава ГКНБ