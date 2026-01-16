11:38
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемого в краже из автомобиля на парковке

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека задержали мужчину, подозреваемого в совершении автокражи. Об этом сообщили в пресс-службе районного управления.

С заявлением в милицию обратилась жительница столицы Д.С.. По ее словам, 10 января неизвестный, находясь на парковке одного из парков Бишкека, разбил правое заднее стекло ее автомобиля и похитил сумку с личными документами, а также $2 тысячи. После совершения кражи злоумышленник скрылся.

Следственной службой по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» Уголовного кодекса КР.

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в том числе с использованием камер системы «Безопасный город», милиция установила и задержала подозреваемого — А.А., 1993 года рождения. Его доставили в Следственную службу и водворили в ИВС ГУВД Бишкека в порядке статьи 96 УПК КР.

Следствие проверяет возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358102/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство в новостройке: подозреваемого задержали при попытке скрыться
На АЗС в Бишкеке пьяный мужчина напал на водителя и угнал автомобиль
В Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль
В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве на 4,6 миллиона сомов
В Чуйской области повредили дорожный знак при въезде в село Константиновка
Подозреваемого в мошенничестве на $100 тысяч задержали в Бишкеке
В Бишкеке задержан мужчина по подозрению в избиении несовершеннолетней дочери
«Открывала дорогу в бизнес»: в Бишкеке задержали лжецелительницу
В Канте пьяного члена ОПГ задержали за избиение случайного прохожего
В Манасе девушка во время поцелуя откусила парню язык и часть губы
Популярные новости
МЧС объявило штормовое предупреждение в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской долине. Будет ветер МЧС объявило штормовое предупреждение в Бишкеке и Чуйской долине. Будет ветер
ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов
Штраф и&nbsp;лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и&nbsp;его заместителю вынесли приговор Штраф и лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и его заместителю вынесли приговор
ГКНБ задержал бывшего вице-мэра Бишкека и&nbsp;чиновников по&nbsp;делу о&nbsp;мусорном полигоне ГКНБ задержал бывшего вице-мэра Бишкека и чиновников по делу о мусорном полигоне
Бизнес
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
Трехлетний льготный период в&nbsp;Royal Central Park Трехлетний льготный период в Royal Central Park
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
16 января, пятница
11:37
Пьяная ссора в Таш-Добо привела к смерти: один подозреваемый уже задержан Пьяная ссора в Таш-Добо привела к смерти: один подозрев...
11:34
В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
11:18
Трамп ввел таможенную пошлину в размере 25 процентов на импорт полупроводников
11:14
В Бишкеке проверяют цены на мясную продукцию и другие социально значимые товары
11:12
В Кыргызстане разработана единая система учета племенных хозяйств