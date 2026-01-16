В Бишкеке задержали подозреваемого в краже из автомобиля на парковке

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека задержали мужчину, подозреваемого в совершении автокражи. Об этом сообщили в пресс-службе районного управления.

С заявлением в милицию обратилась жительница столицы Д.С.. По ее словам, 10 января неизвестный, находясь на парковке одного из парков Бишкека, разбил правое заднее стекло ее автомобиля и похитил сумку с личными документами, а также $2 тысячи. После совершения кражи злоумышленник скрылся.

Следственной службой по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» Уголовного кодекса КР.

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в том числе с использованием камер системы «Безопасный город», милиция установила и задержала подозреваемого — А.А., 1993 года рождения. Его доставили в Следственную службу и водворили в ИВС ГУВД Бишкека в порядке статьи 96 УПК КР.

Следствие проверяет возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.