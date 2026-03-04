13:07
Происшествия

«Автопоиск» в Бишкеке: милиция проверяет машины и ищет угнанный транспорт

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Автопоиск», направленное на борьбу с незаконным завладением автотранспортом. Об этом сообщили в пресс-службе районного управления внутренних дел.

По ее данным, мероприятие проходит с 3 по 5 марта 2026 года, поэтому сотрудники милиции усилили проверки автомобилей на территории района.

В рамках операции правоохранители проверяют подозрительные транспортные средства, устанавливают возможные места сокрытия похищенных автомобилей, принимают меры по пресечению фактов разукомплектования машин и их реализации по запчастям.

Кроме того, милиция проводит профилактическую работу с автовладельцами и напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.

В УВД Ленинского района призвали водителей не оставлять автомобили без присмотра, использовать противоугонные устройства, а при обнаружении подозрительных фактов незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.
