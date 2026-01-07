20:49
Происшествия

В Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль

5 января 2026 года на линию 102 поступило сообщение об угоне автомашины марки BYD на территории Свердловского района в Бишкеке.

Сотрудники Управления патрульной службы милиции незамедлительно выехали на место происшествия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам транспортное средство было обнаружено. При попытке остановки водитель, осознавая противоправность своих действий, предпринял попытку скрыться, началась погоня.

Несмотря на законные требования сотрудников милиции об остановке, водитель продолжил скрываться, после чего выбежал в сторону канала и прыгнул в воду. Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников УПСМ нарушитель был задержан.

В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что угон автомашины совершил несовершеннолетний. По данному факту проводятся процессуальные мероприятия в рамках законодательства Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357208/
