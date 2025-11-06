Форсаж по-бишкекски. Мужчина угнал машину за 60 секунд

В Бишкеке задержан подозреваемый в автоугоне. Об этом сообщила пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, гражданин К.Н. 5 ноября заявил об угоне машины Toyota Altezza, припаркованной на пересечении улиц Панфилова и Горького.

По факту Следственная служба УВД Первомайского района возбудила уголовное дело по статье «Угон автомототранспортного средства» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий милиционеры по горячим следам с помощью камер видеонаблюдения установили и задержали подозреваемого — М.Ж., 1996 года рождения. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.