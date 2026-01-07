Протестующие в Иране взяли под контроль города Абданан и Малекшахи, сообщает Fox News.

Отмечается, что расположенный недалеко от границы с Ираком город Абданан был полностью взят под контроль протестующими. О фактическом захвате города сообщил Национальный совет сопротивления Ирана. Помимо Абданана также был захвачен город Малекшахи. По сети разошлись кадры, как протестующие в Абданане скандируют: «Смерть Хаменеи» и «Этот год — год крови, Али Хаменеи будет свергнут». Иранские полицейские машут демонстрантам и аплодируют им, стоя на крыше какого-то здания, информируют СМИ.

«Сегодня произошло важное событие в двух городах на западе Ирана, которые фактически перешли под контроль протестующих, и люди празднуют на улицах», — сказал в интервью член комиссии по иностранным делам Национального совета сопротивления Ирана Али Сафави.

Массовые антиправительственные акции протеста продолжаются в Иране десятый день, их вызвали обесценивание реала и почти 50-процентная инфляция на фоне санкций и последствий войны с Израилем. По данным иранских СМИ, арестовано более двух тысяч протестующих, 36 человек, в том числе двое сотрудников сил безопасности и правоохранительных органов, по предварительным данным, погибли.

По данным британской газеты The Times, верховный аятолла Али Хаменеи на всякий случай спланировал бегство в Москву со своим ближайшим окружением и активами, если иранские власти не смогут подавить разрастающиеся протесты в стране.