Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активисту Бекназару Айталиеву вынесли приговор

Октябрьский районный суд Бишкека вынес приговор активисту Бекназару Айталиеву. Об этом сообщили в суде.

По его данным, Айталиев признан виновным в призывах к массовым беспорядкам и приговорен к четырем годам лишения свободы с заменой на три года пробационного надзора.

Активист обвинялся в призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам.

Фото из интернета. Бекназар Айталиев

Напомним, 5 августа в жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека начали сносить заборы и объекты предпринимательства в контуре № 172, который расположен близ пересечения улиц Ахунбаева и Достоевского.

7 августа на пресс-конференции жители контура № 172 жилмассива, в том числе Бекназар Айталиев, просили президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева приостановить хаотичный снос индивидуальных жилищных строений, подпадающих под земельную амнистию.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отметил, что в новостройке есть 209 завершенных жилых домов и 85 построенных фундаментов, 78 незавершенных строений и 13 объектов предпринимательства — СТО, цех, магазины. Он попросил жителей жилмассива, кто построил свои дома незаконно, привести земли в первоначальное состояние.