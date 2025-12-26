23:45
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Происшествия

Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активисту Бекназару Айталиеву вынесли приговор

Октябрьский районный суд Бишкека вынес приговор активисту Бекназару Айталиеву. Об этом сообщили в суде.

По его данным, Айталиев признан виновным в призывах к массовым беспорядкам и приговорен к четырем годам лишения свободы с заменой на три года пробационного надзора.

Активист обвинялся в призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам.

из интернета
Фото из интернета. Бекназар Айталиев

Напомним, 5 августа в жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека начали сносить заборы и объекты предпринимательства в контуре № 172, который расположен близ пересечения улиц Ахунбаева и Достоевского.

7 августа на пресс-конференции жители контура № 172 жилмассива, в том числе Бекназар Айталиев, просили президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева приостановить хаотичный снос индивидуальных жилищных строений, подпадающих под земельную амнистию.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отметил, что в новостройке есть 209 завершенных жилых домов и 85 построенных фундаментов, 78 незавершенных строений и 13 объектов предпринимательства — СТО, цех, магазины. Он попросил жителей жилмассива, кто построил свои дома незаконно, привести земли в первоначальное состояние.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356317/
просмотров: 389
Версия для печати
Материалы по теме
Пожар в турецком отеле. Обвиняемые получили пожизненные сроки
Суд вынес приговор бывшему главе казыята города Ош Мирлану Токтомушеву
Николя Саркози заявил о намерении обжаловать приговор суда
Российские таможенники, которые в Кыргызстане требовали взятку, получили срок
В РФ кыргызстанцу, напавшему в Екатеринбурге на студента, суд смягчил приговор
Канышай Мамыркулову приговорили к шести годам с пробацией на четыре года
Уголовные дела Сапара Исакова — Верховный суд отправил их на пересмотр
Оглашение приговора по делу о беспорядках в Кой-Таше перенесли
Бывший президент Украины Виктор Янукович заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
Верховный суд поставил точку в деле акына Аската Жетигена
Популярные новости
Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров
$180 тысяч за&nbsp;&laquo;отмазку&raquo;: ГКНБ поймал коррупционеров с&nbsp;деньгами и&nbsp;наркотиками $180 тысяч за «отмазку»: ГКНБ поймал коррупционеров с деньгами и наркотиками
Чемпион мира по&nbsp;боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены
Рейды в&nbsp;Бишкеке: более 20&nbsp;человек отправлены в&nbsp;спецприемник за&nbsp;выходные Рейды в Бишкеке: более 20 человек отправлены в спецприемник за выходные
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
26 декабря, пятница
23:38
Google разрешил пользователям менять адрес электронной почты Google разрешил пользователям менять адрес электронной...
23:16
Три волейболистки сборной Кыргызстана стали лучшими на турнире на Мальдивах
23:05
Бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака приговорили к 15 годам тюрьмы
22:45
С заботой о детях. Как энергетики отметили профессиональный праздник
22:33
Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активисту Бекназару Айталиеву вынесли приговор