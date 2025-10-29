Суд вынес приговор бывшему главе казыята города Ош Мирлану Токтомушеву

Ошский областной суд вынес приговор бывшему главе казыята южной столицы Мирлану Токтомушеву. Об этом сообщили в суде.

По его данным, религиозный служитель признан виновным по статье «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций» УК КР и оштрафован на 120 тысяч сомов.

Мирлан Токтомушев подал апелляционную жалобу.

Напомним, его и других сотрудников казыята задержали по подозрению в незаконном сборе денег с мечетей и медресе. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. 23 мая Ошский городской суд избрал Мирлану Токтомушеву меру пресечения в виде домашнего ареста.